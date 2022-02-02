更多編輯台推薦新聞：
美國超級閃電長768公里 刷新全球紀錄
國際

美國超級閃電長768公里 刷新全球紀錄

Wordle猜字遊戲轟動全球 紐約時報高價收購
國際

Wordle猜字遊戲轟動全球 紐約時報高價收購

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

澎湖自撞車禍 7人受傷送醫

2022/2/2 18:34（2/2 19:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澎湖2日發生自撞車禍，一輛滿載7人的廂型車行經203縣道白沙警分局前，不慎自撞路邊紐澤西護欄及路樹，一度傳出有乘客受困，經警消動用破壞器材搶救，將7人送醫，幸無大礙，警方正調查肇事原因。（澎湖消防局提供）中央社 111年2月2日
澎湖2日發生自撞車禍，一輛滿載7人的廂型車行經203縣道白沙警分局前，不慎自撞路邊紐澤西護欄及路樹，一度傳出有乘客受困，經警消動用破壞器材搶救，將7人送醫，幸無大礙，警方正調查肇事原因。（澎湖消防局提供）中央社 111年2月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣2日電）澎湖今天發生自撞車禍，一輛滿載7人的廂型車行經203縣道白沙警分局前，不慎自撞路邊紐澤西護欄及路樹，一度傳出有乘客受困，經警消動用破壞器材搶救，將7人送醫，幸無大礙，警方正調查肇事原因。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

澎湖消防局今天下午4時13分接獲民眾報案指出，澎湖縣警局白沙分局前有汽車自撞路樹，一度有人受困，經警消搶救，先後將7人分別送往三總與澎湖2家醫院就醫檢查。

警方調查，這輛銀灰色廂型車蔡姓駕駛來自新北，載著親友前往西嶼旅遊，下午準備返回馬公時，疑車速失控，撞上路邊護欄及路樹，車頭全毀，所幸送醫7人意識清楚，送醫救治觀察無礙，肇事原因正由警方調查釐清。（編輯：卞金峰）1110202

澎湖2日發生自撞車禍，一輛滿載7人的廂型車行經203縣道白沙警分局前，不慎自撞路邊紐澤西護欄及路樹，一度傳出有乘客受困，經警消動用破壞器材搶救，將7人送醫，幸無大礙，警方正調查肇事原因。（澎湖消防局提供）中央社 111年2月2日
澎湖2日發生自撞車禍，一輛滿載7人的廂型車行經203縣道白沙警分局前，不慎自撞路邊紐澤西護欄及路樹，一度傳出有乘客受困，經警消動用破壞器材搶救，將7人送醫，幸無大礙，警方正調查肇事原因。（澎湖消防局提供）中央社 111年2月2日
澎湖2日發生自撞車禍，一輛滿載7人的廂型車行經203縣道白沙警分局前，不慎自撞路邊紐澤西護欄及路樹，一度傳出有乘客受困，經警消動用破壞器材搶救，將7人送醫，幸無大礙，警方正調查肇事原因。（澎湖消防局提供）中央社 111年2月2日
澎湖2日發生自撞車禍，一輛滿載7人的廂型車行經203縣道白沙警分局前，不慎自撞路邊紐澤西護欄及路樹，一度傳出有乘客受困，經警消動用破壞器材搶救，將7人送醫，幸無大礙，警方正調查肇事原因。（澎湖消防局提供）中央社 111年2月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族