澎湖自撞車禍 7人受傷送醫

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澎湖2日發生自撞車禍，一輛滿載7人的廂型車行經203縣道白沙警分局前，不慎自撞路邊紐澤西護欄及路樹，一度傳出有乘客受困，經警消動用破壞器材搶救，將7人送醫，幸無大礙，警方正調查肇事原因。（澎湖消防局提供）中央社 111年2月2日

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（中央社澎湖縣2日電）澎湖今天發生自撞車禍，一輛滿載7人的廂型車行經203縣道白沙警分局前，不慎自撞路邊紐澤西護欄及路樹，一度傳出有乘客受困，經警消動用破壞器材搶救，將7人送醫，幸無大礙，警方正調查肇事原因。

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澎湖消防局今天下午4時13分接獲民眾報案指出，澎湖縣警局白沙分局前有汽車自撞路樹，一度有人受困，經警消搶救，先後將7人分別送往三總與澎湖2家醫院就醫檢查。

警方調查，這輛銀灰色廂型車蔡姓駕駛來自新北，載著親友前往西嶼旅遊，下午準備返回馬公時，疑車速失控，撞上路邊護欄及路樹，車頭全毀，所幸送醫7人意識清楚，送醫救治觀察無礙，肇事原因正由警方調查釐清。（編輯：卞金峰）1110202

澎湖2日發生自撞車禍，一輛滿載7人的廂型車行經203縣道白沙警分局前，不慎自撞路邊紐澤西護欄及路樹，一度傳出有乘客受困，經警消動用破壞器材搶救，將7人送醫，幸無大礙，警方正調查肇事原因。（澎湖消防局提供）中央社 111年2月2日