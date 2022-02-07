更多編輯台推薦新聞：
「誰沒犯過錯？」目睹愛兒被打死 母放下仇恨邁向和解
社會

「誰沒犯過錯？」目睹愛兒被打死 母放下仇恨邁向和解

馬尼拉點心舖助弱勢取得出生證明 8歲街童終可上學開心笑了
國際

馬尼拉點心舖助弱勢取得出生證明 8歲街童終可上學開心笑了

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰
運動

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

苗栗台72線2車接連自撞釀4傷 都因閃避野狗

2022/2/7 14:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣台72線道路昨天深夜接連發生自小客車自撞護欄車禍，警方今天表示，經調查2起事故皆因駕駛為了閃避野狗，共造成4人頭部、手腳擦挫傷，所幸送醫後無大礙。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長傅學廷今天接受媒體聯訪表示，轄內台72線東西向快速道路於6日深夜發生2起因閃避野狗交通事故，第一件是由陳姓男子獨自駕駛自小客車，由苗栗往大湖方向，行經客屬大橋路口，因閃避一條橫越馬路的野狗，失控打滑撞上客屬大橋護欄。

傅學廷說，約1個小時後，另一輛由2男1女共乘的自小客車行經台72線12.5公里處，也因閃避路旁野狗失控撞擊護欄，並造成車輛翻覆。

傅學廷指出，兩起事故發生後，駕駛、乘客均有頭部及手、腳擦挫傷，分別送醫救治後均無生命危險，2車駕駛均無酒駕。

警方表示，兩起事故地點相距約10公里，研判應該不是同一隻野狗，車禍發生後，員警試圖在周邊尋找肇事犬隻未果，日後將加強台72線巡邏，如發現犬隻出沒，將通知動物防疫單位處理，以維護用路人安全。（編輯：李錫璋）1110207

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族