違停遭取締反辱警拉扯 飯店大亨和女兒均判拘役

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（中央社記者沈佩瑤新北8日電）有「飯店大亨」之稱的7旬焦姓男子109年涉違停被取締竟反辱罵警察，焦男2名子女也涉和員警拉扯。新北地院日前依妨害公務等罪判處焦男拘役75天、焦男女兒拘役30天、兒子無罪。

根據新北地方法院判決書，民國109年3月1日晚間6時許，72歲焦姓男子行經三峽學勤路與大德路口時，涉違規駕駛車子到人行道上，當場被三峽警分局北大派出所員警攔下開罰。

由於焦男不服取締，並以「王八蛋」、「禍害」等字眼辱罵執勤員警，且焦男的37歲兒子及30歲女兒也與員警發生拉扯等肢體衝突，支援警力到場後，將3人壓制帶回警局偵辦，訊後將3人依妨害公務罪嫌移送。

法院審理時，焦男及其子女均否認犯行，合議庭依員警在偵查時的指證、勘驗警方密錄器等證據後判定，焦男及其女兒確實有妨害公務行為。

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法官斥責2人所為恣意挑戰國家公權力、藐視公務員執法尊嚴行為，均不可取，應予非難，犯後飾詞否認犯行，迄今未和解或賠償，依妨害公務及傷害等罪判焦男拘役75天、得易科罰金新台幣7萬5000元，其女兒觸犯妨害公務罪，判拘30天、得易科罰金3萬元。

至於焦男之子亦被控與警方發生推擠拉扯，合議庭勘驗密錄器後認為，並未見焦男兒子有何蓄意推擠、拉扯、衝撞員警等攻擊舉動，焦女因認員警逮捕哥哥程序不合法而衝撞員警，難認其主觀上有妨害公務故意，此部分無罪。均可上訴。（編輯：李錫璋）1110208