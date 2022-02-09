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疫情期間頻繁出境遭鎖定 刑事局破境外詐騙集團

2022/2/9 16:54（2/9 17:06 更新）
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警方專案小組調查發現運姓男子等人組成詐騙集團，成員在疫情期間仍頻繁出境設置詐騙機房遭鎖定，集團以常見「假檢警」為主要犯罪手法；警方在110年12月間循線逮獲運男等12嫌，並查扣相關贓證物。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 111年2月9日
警方專案小組調查發現運姓男子等人組成詐騙集團，成員在疫情期間仍頻繁出境設置詐騙機房遭鎖定，集團以常見「假檢警」為主要犯罪手法；警方在110年12月間循線逮獲運男等12嫌，並查扣相關贓證物。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 111年2月9日
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（中央社記者蘇木春台中9日電）運姓男子等人組成詐騙集團，以「假檢警」手法詐騙中國民眾，成員在疫情期間頻繁出境被警方鎖定，案經刑事局中部打擊犯罪中心偵辦後，逮捕運男等12人，詢問後依法送辦。

刑事局偵查第6大隊第6隊今天發布新聞稿表示，為掃蕩詐騙集團，針對高風險對象分析後發現，原先在境內的詐騙機房成員，在民國109年8月間陸續出境到中東地區國家，研判從事境外電信詐騙。

案經刑事局偵查第6大隊第6隊與高雄市警察局等單位成立專案小組，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。

專案人員查出，36歲運姓男子等人組成的詐騙集團成員，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，頻繁出境到中東地區，再轉機至東歐阿爾巴尼亞組成詐騙機房。

詐騙集團以常見「假檢警」為犯罪手法，先假冒信用卡客服人員謊稱有欠款未還、身分遭盜用等理由，再轉接假冒中國公安局謊稱涉嫌非法洗錢等罪，詐騙中國民眾，再透過洗錢集團，將詐騙不法所得移轉回在台的幕後集團金主及幹部。

案經專案小組鎖定運男為首的詐騙集團金主、幹部及境外詐騙機房返國成員的住居所後，110年12月間，兵分多路前往桃園市八德區、蘆竹區、大園區、與南投縣草屯鎮、台東縣大武鄉等處執行搜索，拘提運男、機房負責人33歲呂男、總務潘男及話務機手呂男及相關成員，總計12人到案。

警方在金主及幹部住處，查扣不法所得新台幣930萬餘元、存摺、金融卡、手機等贓證物，並陸續查緝境外返國成員到案。經清查有145名被害人、詐騙金額逾2億元。

警方全案依違反加重詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪嫌，將運男等人移送高雄地檢察署偵辦，並持續追查境外機房在逃成員。（編輯：郭諭儒）1110209

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