知名醫美診所6年共逃稅1.3億 負責人重判7年

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）曾與藝人雞排妹有官司糾紛的高雄醫美診所涉以鼓勵現金付款、隱匿收入方式逃稅，所內醫師總逃漏稅金額達1.3億，高雄地院一審依違反稅捐法判鍾姓負責人7年，何姓會計1年8月。

鍾姓負責人委任律師葛光輝今天下午向媒體發表聲明指出，高雄地院審理內容是依據負責人與所內醫師共同逃漏稅，以及協助診所內醫師逃漏稅相關情事，因此一審合併判決7年，並非是負責人一人隱匿現金，鍾男也將再依法上訴。

高雄地方法院判決指出，曾與雞排妹因抽脂廣告鬧上法庭的知名醫美診所鍾姓負責人民國106年遭檢舉涉逃漏稅，導致台北、台南、高雄3地診所和鍾男住處都被檢調搜索，高雄地檢署偵結起訴鍾男和何姓會計等人。

判決書提到，鍾姓負責人為盡快回收開設3間診所的高額投資，自100年至105年指使何姓會計幫助逃漏稅，除了鼓勵集團客戶現金付款，甚至推出獎金制度激勵員工遊說付現，長期僅申報非現金收入。

此外，鍾男為規避高額執行業務所得稅負，還將自己及協助診所醫師改申報為薪資所得，藉此隱匿自己身為負責人和醫師事實，粗估6年來所內醫師逃漏稅達1億3000萬元。

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檢調經比對診所帳冊，發現各診所每天光是現金收入少則10多萬，多達近百萬，但卻僅有少數收入被存入各診所帳戶，其餘現金多被存放於保險箱內，以支付員工薪資。

高雄地方法院法官審理後，認為鍾男雖表達願意補稅，但金額和逃漏稅金額相去甚遠，且他自100年到105年間以鼓勵付現、建立內外帳規避查稅等方式協助包括自己等所內醫生逃稅，每年金額多達上千萬，據此依違反稅捐稽徵法重判7年；何姓會計判1年8月，得易科罰金。全案仍可上訴。（編輯：陳仁華）1110209