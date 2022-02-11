葡萄糖粉偽裝海洛因交差 夜市攤商涉販毒獲判無罪

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄謝姓男子在大樹夜市向黃姓攤商以3000元購買海洛因，但黃男因手上沒貨又怕謝男毒癮發作引起注意，便拿葡萄糖粉轉交，結果遭警方查獲。橋頭地院採信黃男說詞，判決無罪。

黃男接受警詢時，雖坦承有接受謝男請他找毒品海洛因販賣事實，但否認有確實販賣第一級毒品犯行。他辯稱當時在大樹夜市擺攤一直被謝男盧，一來擔心對方在攤位旁毒癮發作，旁邊老闆客人看了會亂想，二來又擔心後續被謝男背後老大追究，因此就先隨便答應會在半小時內交貨，之後並找許姓友人轉交一包「粉末」交差。

橋頭地方法院調閱相關對話和通聯紀錄後，發現謝男事後施用黃男交付的「粉末」無法緩解毒癮，確實有打電話向對方查證，且威脅要找老大出面處理等，且黃男也有拿回「粉末」跟退錢，謝男也有另找海洛因貨源施用，足見黃男交付的東西確實是葡萄糖粉。

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此外，因檢警後續並未扣得黃男當時交付的物品，鑑驗是否為海洛因，且沒有謝男尿液檢驗報告參考，故無從證明那包「粉末」確實是海洛因，黃男宣稱交付葡萄糖粉交差相關辯詞應可採信。合議庭據此認為，縱使黃男形式上有與購毒者磋商，但因主觀上並無販毒意圖，因此無法歸責有販毒行為，依罪證不足判決無罪，全案可上訴。

判決指出，黃男民國108年2月間下午在高雄大樹夜市擺攤時，謝男突找上門要他販售一級毒品海洛因，並先交付新台幣3000元貨款，他當晚便託許男轉交一包「粉末」給對方，並送到謝男住處，不料當場遭警方查獲。橋頭地檢署偵結後，依違反毒品危害防制條例起訴黃男。（編輯：黃世雅）1110211