趙玉柱侵占、內線交易2案 裁定合併執行刑4年3月

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（中央社記者蕭博文台北11日電）前總統陳水扁親家趙玉柱因台開內線交易案判刑4年定讞，去年10月入獄。由於趙玉柱先前曾因侵占案判刑定讞，檢察官聲請2罪定執行刑，高院今天裁定執行4年3月。可抗告。

趙玉柱被控於民國94年間，與兒子趙建銘等人利用台開內線消息搶先買進台開股票，待股價上漲脫手賺取差額。

案經多年審理，台灣高等法院更五審判趙建銘有期徒刑3年8月，趙玉柱4年，最高法院去年10月間駁回上訴，全案定讞；趙建銘、趙玉柱已於去年10月間先後報到入監。

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檢方偵辦內線交易案期間，查出趙玉柱侵占台灣省體育會桌球協會公款炒股，最高法院104年間依公益侵占罪判刑1年2月；趙玉柱同年10月入監，之後依中華民國96年罪犯減刑條例聲請減刑，高院裁定減刑為7月確定。

檢察官就趙玉柱2案定讞部分，依數罪併罰規定聲請定執行刑；台灣高等法院審酌犯罪情節、態樣，兼衡刑罰經濟與公平、比例等原則，今天裁定2案應執行4年3月。可抗告。（編輯：李錫璋）1110211