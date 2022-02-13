男嫌連2次強盜未遂 畏罪潛逃喝農藥獲救

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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）趙姓男子疑缺錢持刀行搶商店，卻被店內一名女子大吼趕出，趙男2、3分鐘後再搶另一家食品行仍被推出店外，接連犯案失敗後，喝農藥被尋獲送醫。2次強盜未遂犯行遭判3年11月。

根據南投地方法院刑事判決內容，趙男民國110年9月25日下午騎機車並持水果刀、香蕉刀闖進南投市一家商行，持刀架住黃姓女子頸部喝令交付金錢、金戒指等財物，一旁吳姓女子見狀，大吼欲制止趙男行為，趙男見門口往來人車眾多，旋即騎機車逃離，未得手財物。

2、3分鐘之後，趙男再持刀闖進另一家食品行，並以水果刀抵住王姓女子頸部，喝令王女交付金錢，店內洪姓男子見狀，請趙男到店外商談，藉此趁機將趙男推出店外，過程中兩人拉扯、扭打，趙男持刀劃傷洪男腹部後，水果刀、藍色拖鞋遺落現場，接著騎機車逃離。

南投縣警察局南投分局接獲報案，當天傍晚發現趙男服用農藥倒臥南投縣名間鄉某處茶園，經緊急送醫，待趙男生命徵象穩定後，於110年9月30日將趙男拘提到案，全案經南投地方檢察署指揮南投分局偵查後起訴，趙男於警詢、偵訊、法院審理時都坦承犯行。

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南投地方法院認為趙男犯2件攜帶凶器強盜未遂罪，分別判處有期徒刑3年8月、3年9月，合併應執行有期徒刑3年11月，全案可上訴。辦案人員今天透露，趙男自述國中畢業、曾從事照顧服務員，因缺錢行搶，失敗後自知難逃法網且不想再被關而喝下農藥。（編輯：黃世雅）1110213

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