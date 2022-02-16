男慣竊攜砂輪機偷娃娃機店 元宵節前犯案14起

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台北市警方獲報有民眾車牌遭竊，循線追查後發現48歲蕭姓男慣竊藉此掩飾犯案，四處行竊，初步統計已知蕭男1月在北市連續犯案多達14起，警方循線在元宵節前夕逮人，並起獲犯案衣物和工具等贓證物。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年2月16日

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）北市警方獲報民眾車牌遭竊，循線發現48歲蕭姓男慣竊藉此掩護犯案行蹤，用砂輪機破壞鎖頭後竊取財物，單月涉案多達14起，其中包括多家娃娃機店，警方元宵節前夕收網逮賊。

台北市警察局士林分局偵查隊長胡光興今天對外說明，農曆年前接獲民眾報案稱其汽車車牌失竊，警方隨後深入追查發現，竊嫌利用竊得車牌懸掛於自己座車作為掩護，四處行竊且行跡遍及基隆市、雙北市和桃園市多處。

警方專案小組經偵蒐和研析資料發現，鎖定慣竊蕭男涉有重嫌且犯案手法狡猾，先用竊得車牌作為掩護以躲避警方追緝，之後再鎖定北市大同區、士林區和內湖區多家娃娃機店及住宅為行竊目標，利用砂輪機破壞鎖頭後竊得財物。

初步統計，已知蕭男1月在北市連續犯案多達14起，竊得財物多已銷贓轉賣換取現金花用，不法所得約計新台幣20萬元。

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專案小組報請士林地檢署主任檢察官指揮偵辦，經農曆年節期間緊追、跟監埋守，確定蕭男藏身於新北市林口區後，見時機成熟於元宵節前夕將他查緝到案，現場起獲犯案衣物和工具等贓證物。

無業的蕭男到案供稱，是因缺錢花用所致。全案詢後依涉違反刑法加重竊盜罪移請士林地檢署偵辦，並經檢察官聲押獲准，警方持續針對其他縣市涉案情形擴大偵辦中。（編輯：方沛清）1110216