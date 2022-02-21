高雄女童遭噴槍奪命 生母求償767萬判賠80萬

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高雄3歲女童遭噴槍致死案，鄺姓男子遭判10年定讞，女童母親鄧姓女子另提民事求償，橋頭地院一審判鄺男需給付鄧女新台幣80萬元，全案可上訴。

判決指出，鄺男與鄧女原為男女朋友關係，鄧女2015年11月產下女童，2019年1月20日鄺男受託短暫看顧女童，但當天下午卻在高雄某家加油站附設洗車區旁整理車輛內裝時，女童卻遭空氣噴槍噴擊致死。

檢方依過失致死罪起訴鄺男，一審認為鄺男未注意，致女童擅自觸摸噴槍噴擊高壓氣體，依過失致死罪判刑1年10月。但上訴後二審改認定是鄺男持噴槍伸入女童口腔內噴擊，改依傷害兒童致死罪判刑10年。

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鄧女案發後向鄺男提告民事求償，表示自己長期飽受婦科疾病所苦，經多年治療終於生下鄧童，如今痛失愛女，精神上相當痛苦，鄺男工作經歷不俗，收入頗豐，要求賠償共767萬5223元。

地院審酌認為，鄺男學歷為高中畢業，從事房仲業，自陳月收入約5萬元，2019年度受領給付總額為88萬6925元。鄧女請求非財產的損害賠償以100萬元為適當，扣除先前請領的犯罪被害人補償20萬元，判鄺男需給付鄧女80萬元，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1110221