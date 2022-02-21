男未戴口罩闖北巿府又打警 二審考量和解判緩刑

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（中央社記者劉世怡台北21日電）吳姓男子被控109年8月間沒戴口罩欲闖台北巿政府，不滿勸說而施暴打傷2名警察。一審判吳男無罪，二審認定構成妨害公務罪、與警和解，改判他拘役30天，緩刑2年。可上訴。

二審台灣高等法院新聞資料指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台北市政府市政大樓實施加強防疫措施，發布未配戴口罩者禁止入內，吳姓男子在民國109年8月25日上午11時許，嘗試未戴口罩進入市政大樓北門，經北市警察局保安警察大隊2名警察勸說後，僅將衣領上拉遮住口鼻，仍欲強行進入。

後來，警察攔阻並執行制止與強制驅離勤務，欲將吳男壓制在地時，雙方爆發肢體衝突，吳男強力推擠、掙脫、手肘擊打等方式，使2名警察受傷。

一審台北地方法院認為，吳男是因對警察限制他行動時，與對方發生扭動、掙脫的單純肢體衝突，並未有其他積極攻擊行為而妨害警察職務執行，且警察對受傷部分未提告，認定妨害公務罪部分不構成犯罪，判決無罪。檢方不服提上訴。

二審高院認為，吳男只因自己對於戴口罩禁令的不耐及自認為疫情已受控制、無染疫之虞，執意挑戰北市府已經公告並勸導超過兩週的規定，不服警察勸導堅持要強行進入市政大樓，對警方施以強暴力，已非僅是損及一般公務尊嚴，而企圖破壞防疫措施。

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高院表示，吳男犯後從未認為自己有錯，遑論表達悔意，更不斷倒果為因，還稱自己不會傳染別人，態度實屬不佳，但考量已與受傷警察和解而取得諒解，依妨害公務執行罪判處拘役30天，可易科罰金。

高院考量，吳男一時衝動失慮而犯案，事出有因，並非惡意敵視警察執法，且社會各界莫不希望疫情早點結束，回歸正常生活，出外不用再戴口罩，合議庭希望吳男經此偵、審教訓及罪刑宣告，能善意體諒基層執行防疫措施的辛苦，切勿再犯，宣告緩刑2年。（編輯：張銘坤）1110221