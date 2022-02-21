疑長期照顧壓力桃園男子弒母 警方殺人罪送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園市楊梅區19日上午發生一起命案，43歲陳姓男子長期照顧領有身心障礙手冊的臥病母親，疑因壓力過大將母親殺害，警方獲報到場逮捕陳男，調查後依殺人罪嫌移送桃園地檢署。

桃園市警局楊梅分局下午發布新聞稿表示，草湳派出所19日10時許接獲陳男家屬轉報，在楊梅區一處大樓內發生命案，警方獲報立即到場，只見陳男65歲的母親翁姓婦人躺在房間床上已氣絕多時，而陳男則呆坐在屋內眼神渙散。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

經警方詢問，陳男坦承因長期照顧臥病在床的母親，導致壓力過大，19日上午因為情緒失控便用枕頭將母親悶死，隨後打電話給表姐及舅舅坦言殺害母親，並由舅舅打電話報警。經詢問家屬，陳男平時與母親相依為命，並獨力照顧。

警方表示，員警現場查看陳男狀況，發現他頭部有疑似自殘外傷，經戒護就醫治療後帶回派出所製作筆錄，全案依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，檢方訊後向法院聲請羈押獲准，檢方已會同法醫相驗陳母遺體，將擇期解剖釐清確切死因。（編輯：方沛清）1110221