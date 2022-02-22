嘉義民雄工業區廠房大火濃煙衝天 幸無人傷亡
2022/2/22 19:47（2/22 19:51 更新）
嘉義縣消防局22日下午3時35分獲報，在民雄中山路旁民雄工業區有工廠發生火警，立即派遣人車到場搶救，現場濃煙直竄天際，火勢猛烈。中央社記者蔡智明攝 111年2月22日
（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）嘉義縣民雄工業區今天下午3時許1間製造鐵櫃的工廠發生火警，遠處可見濃煙衝天，消防局灌救近3小時才控制火勢，所幸無人傷亡，起火原因有待調查。
嘉義縣消防局今天發布新聞訊息表示，下午3時35分獲報民雄中山路旁民雄工業區工廠發生火警，立即派遣雙福、民雄、新港、大美、大林、嘉太等分隊各式消防車輛前往搶救。
火災發生後，民雄鄉長何嘉恒與嘉義縣議員黃芳蘭到場關心附近住戶安危；黃芳蘭告訴中央社記者，火場是製造鐵櫃子的4層樓鐵皮工廠，占地面積數百坪，疑是塗裝間起火燃燒，火勢僅限於工廠內，沒有波及一旁住戶。
嘉義縣消防局表示，火勢約在下午5時20分控制，火場燃燒面積超過600平方公尺，無人傷亡，損失情況與起火原因有待調查。（編輯：郭諭儒）1110222
嘉義縣民雄工業區22日下午發生工廠火警，火勢猛烈，消防員持續灌救近3小時才控制火勢，所幸未傳傷亡，確切起火原因仍有待調查。中央社記者蔡智明攝 111年2月22日
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