彩色影印5653張千元大鈔實在太假 法官判無罪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）盧姓及梁姓嫌犯4年前彩色影印5653張千元大鈔被憲兵查獲，屏東地檢署以違反妨害國幣懲治條例起訴，但法官認為2人偽造的大鈔沒有細緻摹仿，一看就知是假鈔，判2人無罪。

屏東地方法院判決書指出，盧姓男子於民國107年5、6月間提供資金，要求梁姓男子購買製作假鈔所需使用的A4尺寸紙張、裁切板、美工刀等工具，將千元大鈔黏貼在A4尺寸紙張上，放置在數位彩色影印機上掃描後，以彩色影印方式仿印，再以美工刀裁切，而偽造出千元紙幣共計5653張。

判決書指出，盧男與梁男所印製的假鈔，2年後被憲兵查獲時，仍為5653張，沒有在市場流通，所印製的假鈔沒進行細緻的製作與摹仿，沒有真券應有的版面凹凸效果、隱藏字、變色油墨、防偽線等安全裝置，與真鈔的紙質、觸感及外觀有明顯差異，一般人肉眼及觸摸就可辨識不是真鈔。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

盧男辯護律師辯護印假鈔是為了炫耀，法官認為，千元假鈔品質拙劣，難認有何在市面上流通的可能性，所查獲假鈔一張都沒有短少，更加證明被告2人製造假鈔，主觀上確實沒有供行使之用的意圖，2人所為與妨害國幣懲治條例所定「意圖供行使之用而偽造幣券」之要件不符。

此案，屏東地檢署109年12月提起公訴，屏東地院今年2月7日一審判決。屏檢向中央社記者表示，將在收到判決書後，研議是否提起上訴。（編輯：陳仁華）1110224