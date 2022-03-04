保育類環頸雉吊掛田中示警 涉案老農送辦

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一隻二級保育類環頸雉雌鳥4日被發現吊掛在宜蘭縣大南澳地區一處玉米田「祭旗」，宜蘭縣農業處獲報循線查出1名老農涉案。警方訊後認定老農違反野生動物保育法，全案將函送宜蘭地檢署偵辦。（社團拍鳥俱樂部蘇姓鳥友提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年3月4日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣4日電）被列入二級保育類的一隻環頸雉母鳥，今天被發現吊掛在宜蘭縣大南澳地區玉米田「祭旗」，警告其他鳥類。警方訊後認定涉案老農違反野生動物保育法，將依法送辦。

拍鳥俱樂部蘇姓鳥友今天前往大南澳地區拍攝追蹤一陣子的環頸雉，但苦等多時未見蹤影，經查訪才知被吊掛在當地一處玉米田竹竿上。

「太可惡了，一定要為牠申冤，有人竟用這種低劣吊掛鳥屍的行徑」相關畫面曝光後，引發鳥友群情激憤。

宜蘭縣農業處表示，獲報後下午會同警方前往調查，並在玉米田找到被人吊掛的鳥類，初步比對圖鑑確認是環頸雉母鳥，循線查出1名老農涉案。警方訊後認定，老農違反野生動物保育法，全案將函送宜蘭地檢署偵辦；依法規定，若造成保育類野生動物死亡，可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元以上、50萬元以下罰金。

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據了解，老農供稱，他栽種的玉米屢遭鳥類啄食破壞，在忍無可忍情況下才到附近捕獲這隻鳥類吊掛竹竿上，希望產生遏阻效果，減少農損。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷告訴中央社記者，農民其實可用相關驅鳥器具或旗幟等方式驅鳥，不應以這樣殘忍方式傷害鳥類，並建議相關農政單位下鄉，加強野生動物保育宣導，說明相關罰責，避免獵殺保育鳥類憾事再度發生。（編輯：謝雅竹）1110304