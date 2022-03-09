3歲女童被放置汽車引擎蓋上 中市府將家訪調查

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中市警察局大雅分局今天表示，接獲民眾報案指稱，有女子將3歲女童放在汽車引擎蓋上，經了解是因女子與前夫口角。而社會局獲報後，已連繫女童父親，將進行家訪調查。

大雅分局今天接受記者採訪時指出，大雅區民生路三段與德勝路口於7日上午8時多，有民眾看到1名女子將小孩抱到汽車引擎蓋上。警方獲報後查看民眾行車紀錄器，並查訪附近店家及調閱路口監視器追查。

警方指出，現場是1輛黑色自小客車與1輛紅色自小客車停於道路口，經了解是李姓女子與張姓前夫因感情糾紛發生口角，李女於是將3歲幼女抱到前夫所駕駛的紅色自小客車擋風玻璃前片刻後，才將幼女抱返車內。

警方後續派員前往李女住處了解女童狀況後表示，現場觀看女童活動正常身體無明顯外傷，全案以家暴及兒少保護案通報，並以電話聯絡社會局家防中心社工，經社工判斷無急迫情況不需安置。

社會局接獲通報後表示，經警方比對畫面追查通報，社工已聯繫上小孩的父親，將進行家訪調查，進一步釐清事由並依規處理，全力維護兒少權益。

社會局指出，根據兒少權法規定「任何人不得對兒童及少年身心虐待或為不正當之行為」，違者可依法處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱；或依法要求家長配合親職教育課程。（編輯：謝雅竹）1110309