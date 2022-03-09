台南市議員蔡淑惠涉詐助理費案 2助理遭羈押

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南地檢署偵辦台南市議員蔡淑惠與助理涉嫌詐領助理費案件，向台南地方法院聲請羈押蔡姓、許姓2名助理，法官訊問後認為2人犯罪嫌疑重大，且與證人供述不相吻合，裁定收押禁見。

台南地檢署偵辦蔡淑惠與助理涉嫌詐領助理費案件，昨天指揮法務部調查局人員對蔡淑惠議會研究室、服務處等18處執行搜索，並傳喚被告16人，證人3人到案。

檢察官訊問後認為蔡淑惠在擔任台南市議會第1、2屆議員期間，與助理分別以虛報親友人頭及以少報多方式，不實申報請領公費助理補助費約新台幣400餘萬元，其中蔡姓助理及許姓助理因有勾串共犯、證人之虞，均聲請法院羈押禁見，蔡淑惠及另一名邱姓助理分別以25萬元、12萬元交保。

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台南地方法院今天晚間發布新聞稿指出，檢察官向法院聲請羈押蔡、許2人，經法官訊問後，認為2人雖全然否認犯行，但羈押聲請書所載各項證據為憑，均涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務詐取財物，及刑法第214條使公務員登載不實罪嫌，犯罪嫌疑重大。

台南地院指出，被告2人所供與證人供述不相吻合，而證人證述更屬前後矛盾，避重就輕且見多方維護共犯及被告2人，認被告2人有勾串共犯及證人之虞，且2人所犯均為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，本質上有逃避刑責動機存在，裁定予以收押，併禁止接見通信。（編輯：屈享平）1110309