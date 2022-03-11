遴選獲准 趙玉柱、趙建銘將移監明德外役監

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（中央社記者蕭博文台北11日電）前總統陳水扁女婿趙建銘與父親趙玉柱因台開案遭判刑定讞，去年10月間先後入獄；2人申請赴外役監服刑，法務部矯正署4日通過2人遴選案，近日移監明德外役監。

全案起於，趙建銘於民國94年間與前台開董事長蘇德建、前寬頻房訊總經理游世一等人在三井日本料理聚餐。趙建銘得知新台幣165億元聯貸案、不良債權融資案等台開利多內線消息，返家後與父親買進台開股票，待股價上漲脫手賺取差額。

台北地檢署於95年7月依違反證券交易法起訴，案經最高法院多次發回更審，高院更五審改判趙建銘有期徒刑3年8月；趙玉柱改判4年，蘇德建改判3年8月徒刑，游世一改判4年4月徒刑。最高法院去年10月間駁回上訴，全案定讞。

趙建銘去年10月25日提前到台中地檢署報到，發監台中監獄服刑；趙玉柱則在去年10月26日台南地檢署報到，隨後發監台南監獄。

趙建銘、趙玉柱今年初向監獄申請外役監遴選，矯正署遴選小組於3月4日開會審議，2人均獲決議通過並分發明德外役監獄。

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矯正署今天發布新聞稿表示，111年度第1次外役監受刑人公開遴選作業，計有1149名受刑人報名，其中男性1032名、女性117名，經外役監受刑人遴選小組審議後分發309名（男性285名、女性24名），已於10日函知各監獄提解移送。

新聞稿指出，外役監受刑人由外部專家、學者組成遴選小組，依序就所有符合資格受刑人進行審議，相關過程受刑人姓名及呼號等個資均去識別化，並依客觀、公正法定程序辦理，未曾因受刑人身分背景而影響或改變遴選結果。（編輯：張銘坤）1110311