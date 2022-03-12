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神仙谷取景「初擁」劇組2死 職安中心將開罰

2022/3/12 18:30（3/14 09:16 更新）
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多曼尼製作公司11日在苗栗南庄神仙谷取景時，發生攝影師與助理跌落溪谷死亡意外。（民眾提供）
多曼尼製作公司11日在苗栗南庄神仙谷取景時，發生攝影師與助理跌落溪谷死亡意外。（民眾提供）
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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣12日電）多曼尼製作公司昨天在苗栗南庄神仙谷取景時，發生攝影師與助理跌落溪谷死亡意外。中區職業安全衛生中心今天派員前往現場調查後，確定對製作公司開罰3至30萬元。

多曼尼製作公司拍攝影集「初擁」2月開鏡，劇組昨天前往苗栗南庄神仙谷取景，卻在收工時傳出悲劇。38歲黃姓攝影師及34歲王姓助理不慎跌落溪谷，經送醫搶救均宣告不治。

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中區職業安全衛生中心主任李文進接受中央社記者電訪表示，今天派員前往事故現場調查後，確認製作公司違反「職業安全衛生設施規則」第286條「雇主應依工作場所之危害性，設置必要之職業災害搶救器材。」規定，依法開罰新台幣3至30萬元。

李文進說，此外，職安中心也將依「職業安全衛生法」第32條規定，要求製作公司對員工進行從事工作與預防災變所必要之安全衛生教育及訓練，如通知後未改善，可處3至15萬元。（編輯：張銘坤）1110312

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