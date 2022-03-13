倉儲持續悶燒 消防局調高空作業車馳援

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園市蘆竹區某倉儲10日晚間10時許火警，灌救作業進入第3天，13日上午由高雄市調來32公尺大鋼牙高空作業車投入救災；消防局第三大隊指出，工廠屬密閉式建築、樓高達36公尺，且建築牆壁為鋼板、泡棉夾層的三層結構，內部悶燒時搶救不易。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年3月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市蘆竹區某倉儲10日晚間10時許火警，灌救作業進入第3天，今上午由高雄市調來32公尺大鋼牙高空作業車投入救災，盼從外圍破壞三層板牆壁讓內部的煙排出，再進行殘火處理。

桃園市政府消防局表示，現場為地上7層的鋼骨鋼筋混凝土加上鋼筋混凝土結構建築，初步研判起火點在倉儲4樓內部並延燒5樓，加上天花板有許多隔熱泡綿，遇上火勢一發不可收拾，所幸無人員受傷受困，雖火勢在當晚11時14分控制，但密閉火場導致內部高溫，消防人員無法進入只能在外圍灌水搶救。

消防局第三大隊大隊長簡慈彥上午接受媒體聯訪，他表示，至今已投入將近500人搶救，但工廠屬密閉式建築、樓高達36公尺，且建築牆壁為鋼板、泡棉夾層的三層結構，內部悶燒時搶救不易，可燃性氣體聚集在整棟建築物，須進行拆除作業，但一般重型機具無法到達那麼高的高度，讓救災更加困難。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

簡慈彥說，經與業者協調，從高雄市調請全台唯一一輛32公尺型大鋼牙高空作業車，今天清晨6時39分抵達，在組裝機械後隨即投入拆除作業，現場同時由美洲豹消防直線雲梯車、大鋼牙混編，破壞及射水處理作業，搭配水線防護，希望將殘火處理完畢。

簡慈彥指出，透過32公尺的大鋼牙，希望從外圍將三層板破壞，讓內部的煙順利排出，後續確定現場安全穩定時，再由消防隊員進行後續的殘火處理，目前廠內7樓還有1萬6000公升的柴油槽，存有8000公升的柴油，消防局已在第一時間建立炮塔水線防護。（編輯：李亨山）1110313