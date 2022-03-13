吸金3億元遭判刑15年逃跑 男子違規迴轉落網

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桃園市警局楊梅分局表示，警方10日在轄區路口進行取締交通違規時，發現一輛黑色自小客車違規紅燈迴轉，經攔下查詢身分發現，駕駛游姓男子（中）遭到北檢發布通緝，員警當場將游男逮捕並解送歸案。（桃園市警察局楊梅分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年3月13日

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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市警局楊梅分局今天表示，草湳派出所員警10日攔查闖紅燈違規迴轉車輛時，查詢駕駛資料發現游男為台北地檢署發布銀行法通緝犯，警方當場將游男逮捕調查後依法解送歸案。

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楊梅分局草湳派出所副所長陳建龍下午接受媒體訪問，他表示，警員盧彥軍10日中午在轄區路口進行取締交通違規時，發現一輛黑色自小客車違規紅燈迴轉，經攔下查詢身分發現，駕駛游姓男子遭到北檢發布通緝，員警當場將游男逮捕並解送歸案。

警方調查發現，游男多年前成立公司招聘員工對外行銷投資方案，並提供誘因招攬不特定人士投資，收受款項與吸收資金超過新台幣3億元，卻不按照合約導致投資人血本無歸，被判刑15年確定，但他在入監前夕逃跑，北檢因拘提未到案，認為男子已逃匿，除沒收保證金並發布通緝。（編輯：黃世雅）1110313