楊梅倉儲火警 家樂福：全台門市營運不受影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北14日電）桃園市楊梅區梅獅路家福股份有限公司倉儲今天上午發生火警，家樂福表示，人員均即時撤出並無傷亡，起火原因尚待調查，今天全台家樂福不受影響，皆正常營業。

桃園市楊梅區梅獅路家福股份有限公司倉儲今天上午發生火警，桃園市政府消防局獲報後立即派消防車、救護車及消防人員前往，並佈水線進行救災，初步了解無人員受困。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

家樂福表示，楊梅倉儲傳出火警，人員均即時撤出並無傷亡，目前消防單位還在現場，起火原因尚待調查中，今天全台家樂福仍正常營業不受影響。

消防局表示，上午7時33分接獲報案，在楊梅區有倉儲發生火警，消防人員抵達現場後，立即佈水線進行搶救；現場為地上2層鐵皮挑高結構建築物，起火層在第1層，初步了解倉儲內無危險物品，目前正全面燃燒，燃燒面積調查中，現場火勢猛烈。（編輯：趙蔚蘭）1110314