戴寧涉詐助理費遭押提抗告 台南高分院駁回

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）無黨籍嘉義市議員戴寧涉詐領助理費，嘉義地院10日裁定交保，嘉檢抗告成功，嘉義地院昨天重開羈押庭裁定收押禁見，戴寧委由律師提起抗告，台南高分院今天裁定駁回。

台灣高等法院台南分院今晚發布新聞稿指出，被告因涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務機會詐取財物罪，及刑法第214條使公務員登載不實罪等案件，所犯最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，且犯罪嫌疑重大，符合刑事訴訟法第101條第1項第2款、第3款羈押原因，並有羈押必要。

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台南高分院指出，在檢、調進一步向其他證人查證前，被告極有可能與相關證人勾串證詞，以脫免刑責，導致案情陷於晦暗不明情況。且被告及相關證人均具有親友情誼，證人顯有可能因人情壓力而更改證詞，配合被告做出有利被告的證述。

台南高分院指出，原審法院認被告犯罪嫌疑重大，裁定應予羈押，經核尚無目的與手段間輕重失衡情形，亦無刑事訴訟法第114條所定不得羈押被告事由，被告指原裁定不當，提起抗告，為無理由，應予駁回，本件不得再抗告。（編輯：黃世雅）1110314