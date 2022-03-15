北市中山區男子遭刺死 警速逮兇嫌送辦

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）北市中山區林森北路發生鬥毆持刀刺死人事件，警方追查發現，死者吳男和友人張男日前有口角糾紛，雙方今天凌晨狹路相逢起爭執，張男竟持摺疊刀刺傷吳男胸口致死，遭警逮送辦。

台北市警察局中山分局今天召開記者會，偵查隊長郭建成表示，今天凌晨5時30分許獲報，指轄內林森北路一帶發生持刀傷人事件，立即派遣警力趕赴現場處理，發現1男左胸有刀傷，立即協助送醫。

警方立即成立專案小組偵辦，並擴大調閱案發處周遭影像追查犯嫌。

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傷者經警消協助送醫後仍不治。據警方調查了解，死者吳男和熟識的張姓男友人日前因故發生口角嫌隙，張男偕同友人今天凌晨開車行經林森北路時，看見騎機車的吳男，雙方狹路相逢便在巷口下車起爭執、鬥毆。

期間，張男突然拿出身上的摺疊刀往吳男胸口刺一刀，隨即便和同行友人開車逃逸，經警方積極追查鎖定張男身分，迅速查緝到案，另同行友人正在積極查緝中。（編輯：李亨山）1110315