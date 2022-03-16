約僱員涉圖利遭約談 北市建管處：配合司法偵辦

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（中央社記者劉建邦台北16日電）台北市建管處黃姓約僱人員明知某社區住戶違規使用停車設備，未依法開罰或要求限期改善，涉犯圖利罪，士檢約談黃男等人。建管處今天表示，配合司法偵辦，如涉不法將嚴處。

士林地檢署、廉政署獲報，台北市建築管理工程處黃姓約僱人員負責稽核社區停車設備業務，涉嫌接獲檢舉指稱某社區有住戶違規挪用停車機械設備，與原先核准使用的停車用途不同。

黃姓約僱人員涉嫌未依規定裁處罰鍰及命令限期改善，圖利住戶免繳罰金而繼續違規使用停車設備。

檢廉認為，黃姓約僱人員涉犯貪污治罪條例的圖利罪嫌，昨天發動5路搜索，以犯罪嫌疑人身分約談黃男，另約談4名證人到案釐清案情。

北市府建管處今天發布新聞資料指出，士林地檢署3月15日指揮廉政署到建管處調閱有關辦理停車昇降設備案資料，此案是建管處辦理清查作業時，發現異常狀況，經北市府政風處轉報廉政署立案偵辦。

建管處表示，此案已進入司法偵辦程序，將全力配合司法機關偵辦，如員工涉及不法，將依法嚴處。（編輯：李亨山）1110316