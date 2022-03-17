紅富海吸金案不法所得4/12二拍 推金條塊勞力士

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苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署，就「紅富海」吸金案主嫌名下財產進行變價，4月12日將進行第2波拍賣，推出重達1公斤及俗稱5台兩的黃金條塊，正值國際局勢動盪，黃金價格飆漲，可望吸引民眾競標。（法務部行政執行署新竹分署提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月17日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17電）苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署，就「紅富海」吸金案主嫌名下財產進行變價，4月12日將進行第2波拍賣，這次推出重達5台兩、1公斤的黃金條塊及勞力士手錶。

苗栗地檢署偵辦「紅富海」吸金案，主嫌黃圓映以心靈導師及投資等名義，自2003年起廣設道場辦心靈講座，非法吸金上百億元，全案經最高法院更二審判決定讞，宣告查扣動產、不動產、現金、高價藝品、黃金等總價值新台幣172億元，全數沒收。

苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署，就主嫌黃圓映名下財產進行變價，今年1月19日進行首次拍賣，吸引爆棚民眾競標，當天79件拍賣物共拍定78件，拍定金額達685萬3000元。

新竹分署今天發布新聞稿表示，預定4月12日同樣在苗栗地檢署院檢大樓1樓大廳進行第2波拍賣，這次推出「重磅級」拍賣物件，有重達1公斤的金塊12塊，及俗稱5台兩的黃金條塊14塊，皆經過新竹市金銀珠寶商業同業公會鑑定純度為AU99.9%的純金。

新竹分署指出，俄烏戰爭爆發後，國際局勢動盪，金價不斷飆漲，黃金可說是最好的保值商品，相當值得入手。

此外，這次還有拍賣勞力士手錶（ROLEX Day-Date 36）2支，雖沒有保證書，但都已由專業鑑價機構，以未拆錶的方式鑑價完畢，同樣具有極強保值空間，有意收藏的民眾，不要錯過這次機會。

相關拍賣資訊，將透過行政執行署新竹分署官方網站公告、更新。（編輯：戴光育）1110317