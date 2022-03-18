不實非自願離職證明申請給付 業者與員工吃官司

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（中央社記者蘇木春台中18日電）台中市一家眼鏡行鄭姓員工，去年6月間自行離職，央求洪姓業者開立非自願離職證明，洪男配合開立，鄭男持證明書申請失業給付未遂，檢方偵辦後依詐欺罪起訴鄭男，洪男則緩起訴。

台中地檢署起訴書指出，49歲鄭姓男子自民國99年9月間，在台中市西屯區一家眼鏡行任職，鄭男於110年6月間，以另有規劃為由，向洪姓負責人提出離職，先於同年6月25日起放無薪假，並預計同年7月31日正式離職。

鄭男在7月31日當日簽立員工自願離職切結書後，另以日後謀職有需求為理由，向洪男央求開立內容不實的非自願離職證明書，洪男因念在多年員工情誼而同意，開立登載「因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之故而導致公司嚴重虧損及業務緊縮，因此公司必須精簡人力」等內容的非自願離職證明書。

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鄭男於110年8月5日，持不實的非自願離職證明書，向勞動部勞動力發展署中彰投分署台中就業中心請領失業給付，承辦人員審核後發現離職證明書日期有疑義而退件，事後洪男擔心遭法辦，自行向台中地檢署自首。

台中地檢署檢察官偵辦後，依據證人證詞、離職證明書文件、手機通訊軟體對話紀錄等證據，依詐欺罪嫌將鄭男起訴，另洪男涉業務登載不實行為，因無法證明洪男事先得知鄭男欲持非自願離職證明書申請失業給付，獲緩起訴處分。（編輯：黃世雅）1110318