北市酒店經紀撞死職業軍人 死者女兒不滿1歲

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台北市中山區18日凌晨發生死亡車禍，酒店經紀呂姓男子駕車行經松江路、錦州街口時，撞飛機車騎士、林姓職業軍人致死，呂男棄車逃逸後才向警方投案，死者妻聞訊悲痛欲絕。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月18日

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）台北市中山區今天凌晨發生死亡車禍，1輛賓士行經松江路、錦州街口時撞飛機車騎士、林姓職業軍人致死，駕駛呂男棄車逃逸後才向警方投案，死者妻聞訊悲痛欲絕。

台北市警察局中山分局交通分隊長王玉玲對外說明，今天凌晨1時30分許獲報，指轄內松江路、錦州街口發生一起嚴重車禍事故，立即派員趕赴現場處理，遭撞飛的機車騎士頭部重創、無呼吸心跳，由消防救護車緊急送醫搶救仍不治。

由於現場並未發現肇事者，警方立即進行查察聯繫，經調查了解，肇事的酒店經紀呂男於案發時駕車疾駛行經肇事地點，意外衝撞騎乘共享電動輕機車的林男，呂男案發時竟未下車查看，還一路行駛至附近路段後棄車徒步逃逸。

呂男在案發後約1小時才返回現場，他向警方供稱，自己是因受到驚嚇才離開，停妥肇事車輛後轉搭計程車求助友人，才又自行回到案發處。警方現場立即對他實施酒測，結果酒測值為零。

警方進一步調查發現，呂男在民國101年因酒駕案而被吊銷駕照，目前為無照狀況，研判應是擔憂此事才於案發後先行離開現場，且經調閱相關監視器畫面查看，比對肇事駕駛衣著和受傷部位，初步確認為呂男無誤，但後續還會針對車內相關跡證做確認。

死者林男為職業軍人，因休假和友人相聚後要騎車返家，不料途中遇上死劫，獨留妻子和不滿1歲大的幼女，其妻聽聞噩耗後悲痛萬分，夫妻一夕間便天人永隔。

林男親友接受媒體聯訪時表示，夫妻倆結婚數年感情甚篤，去年才終於如願生下女兒，現在僅7、8個月大而已，卻失去父親，親友都是早上接到電話才知道這個噩耗。

全案詢後依法送辦，警方後續將依車內相關跡證進行查察，以確認肇事過程及責任釐清。（編輯：張銘坤）1110318