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特派分析／韓國總統府搬遷為哪樁？走出威權還是風水問題
首頁 / 社會

北市女子遭人頭上潑土 男犯嫌稱誤認為前女友

2022/3/21 20:16（3/21 20:21 更新）
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台北市大安區一名吳姓女子和友人要搭乘計程車時突遭人從頭上潑灑培養土，警方獲報循線追查，發現涉案男嫌預謀犯案後便逃逸，20日晚間將他拘提到案送辦，李男供稱是將吳女誤認成前女友所致。（翻攝照片）中央社記黃麗芸傳真 111年3月21日
台北市大安區一名吳姓女子和友人要搭乘計程車時突遭人從頭上潑灑培養土，警方獲報循線追查，發現涉案男嫌預謀犯案後便逃逸，20日晚間將他拘提到案送辦，李男供稱是將吳女誤認成前女友所致。（翻攝照片）中央社記黃麗芸傳真 111年3月21日
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（中央社記黃麗芸台北21日電）台北市大安區一名吳姓女子和友人要搭乘計程車時突遭人從頭上潑灑培養土，警方獲報循線追查，發現涉案男嫌預謀犯案後便逃逸，昨晚將他拘提到案送辦，李男供稱是誤認為前女友。

台北市警察局大安分局敦化南路派出所長柯人傑今晚對外表示，19日凌晨1時45分許獲報，指轄內安和路1段的巷內有女子遭人從頭上潑灑培養土事件，立即派員到場處理，但犯嫌早已逃逸，現場遺留一個裝濕土的水桶。

被害人吳女經清洗衣物後，隨即前往派出所報案訴請偵辦。

根據警方調查了解，涉案男子早在案發前便在現場守候，見被害吳女和友人要搭乘計程車離去之際，立即手提桶裝培養土上前朝吳女頭部潑灑，隨即逃逸。

專案小組經調閱監視器追查發現，有傷害和妨害自由前科的32歲李姓男子涉有重嫌，且他犯案後便逃往高雄躲藏。

自以為躲過警方查緝的李男，隨後便返回北市北投區住家，警方掌握其行蹤後於20日深夜11時許將他拘提到案。

李男供稱，因和前女友有債務糾紛，案發當天將吳女誤認成前女友所致。全案詢後依涉刑法妨害名譽罪移請台北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1110321

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