男子疑不滿母親管教 潑汽油怒燒住家釀4人傷

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41歲廖姓男子疑因不滿母親管教，23日傍晚在自家門口潑灑汽油引燃，害得廖母及弟弟全身多處燒燙傷、鄰居嗆傷，廖男自己也燒燙傷住進加護病房，全案警方偵辦中。圖為消防局人員事後火災調查。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年3月24日

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）41歲廖姓男子疑因不滿母親管教，昨天傍晚竟在自家門口潑灑汽油引燃，猛烈火勢嚇壞附近居民，也害廖母及弟弟全身多處燒燙傷、鄰居嗆傷，廖男也燒燙傷住進加護病房，全案警方偵辦中。

南投縣消防局昨天獲報南投市1棟3樓民宅有民眾潑灑汽油縱火，救災救護指揮科立即派遣轄區南投分隊出勤，同步派鳳鳴、中興、碧興、草屯等分隊支援，抵達現場有2人腳部燒燙傷，隔壁1名老人臥病在床一併送醫，初估燃燒面積45平方公尺，財損約新台幣50萬元。

縱火犯嫌當場落網，因多處燒燙傷也被送進醫院。南投縣警察局南投分局今天發布新聞資料表示，南投市彰南路二段23日傍晚發生一起因家庭糾紛憤而引燃汽油案件，41歲廖姓犯嫌不滿母親管教，竟在自家門口潑灑汽油並意圖引燃，轄區半山派出所獲報立即趕赴。

南投分局表示，巡佐張仕謀、警員陳芳瑜到場發現廖嫌已點燃潑灑於自家門前的汽油，火勢迅速波及門外機車及鄰居住宅，廖男、廖母、胞弟3人燒傷，1名鄰居疑遭濃煙嗆傷，員警見情況危急，奮不顧身持滅火器衝進火場協助撲滅廖母等人身上火苗及現場火勢。

南投分局指出，依法逮捕廖男後，依涉犯公共危險等罪嫌偵辦，至於廖男是否涉其他刑案及縱火原因持續深入調查釐清。

知情人士透露及南投地方法院刑事判決，廖男打零工維生，幾年前曾與家人起口角而放火燒毀自己機車，依公共危險罪判處有期徒刑4月。（編輯：卞金峰）1110324