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萬豪酒店賓利車槍擊案 涉案男子依法送辦

2022/3/25 10:21（3/25 11:06 更新）
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台北市中山區萬豪酒店外24日發生一輛賓利遭槍擊案，警方當天下午循線逮捕53歲賴姓男子，賴男初步供稱，出門時曾吃過多安眠藥，警方25日詢後依法送辦。（翻攝照片）中央社記者劉建邦傳真 111年3月25日
台北市中山區萬豪酒店外24日發生一輛賓利遭槍擊案，警方當天下午循線逮捕53歲賴姓男子，賴男初步供稱，出門時曾吃過多安眠藥，警方25日詢後依法送辦。（翻攝照片）中央社記者劉建邦傳真 111年3月25日
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（中央社記者劉建邦台北25日電）台北市中山區萬豪酒店外昨天發生一輛賓利遭槍擊案，警方當天下午循線逮捕53歲賴姓男子並查獲1把改造槍械，賴男初步供稱，出門時曾吃過多安眠藥。警方今天詢後依法送辦。

台北市警察局中山分局今天召開記者會，副分局長余永廉指出，昨天下午2時許獲報，樂群二路及敬業四路口有槍擊案，派遣線上及備勤警力到場發現，1輛賓利車遭不明歹徒自後座射擊1槍後逃逸。

警方隨即組專案小組全力偵辦，分析相關資料，鎖定開槍嫌犯為53歲賴姓男子，經調查，賴男開槍後，先下車步行至樂群二路與敬業三路口攔停計程車，並至萬華區成都路下車，藏匿中華路附近1間旅店。

警方專案小組掌握線索後，昨天下午5時許執行攻堅，順利逮捕賴姓男子到案，起獲改造手槍1把、子彈8發。賴男供稱，犯案前曾在家中吃許多安眠藥，隨即駕車出門，因精神恍惚才持槍射擊。

警方調查發現，賴姓男子未經同意從賓利車右後座進入車內，經賓利車駕駛勸阻，2人發生拉扯，賴男掏出手槍射擊1槍後逃逸，被害人指並未與人結怨。

警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例把賴姓男子移送台北地署偵辦，將持續釐清犯案動機及向上溯源，追查槍枝來源。（編輯：方沛清）1110325

台北市中山區萬豪酒店外24日發生一輛賓利遭槍擊案，警方當天下午循線逮捕53歲賴姓男子，並查獲一把改造手槍、子彈8發。（翻攝照片）中央社記者劉建邦傳真 111年3月25日
台北市中山區萬豪酒店外24日發生一輛賓利遭槍擊案，警方當天下午循線逮捕53歲賴姓男子，並查獲一把改造手槍、子彈8發。（翻攝照片）中央社記者劉建邦傳真 111年3月25日
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