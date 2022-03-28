淡水警辦案遭歹徒開槍拒捕 1員警受傷送醫
2022/3/28 22:14（3/28 22:31 更新）
新北市政府警察局淡水分局偵查隊幹員28日晚間偵辦詐欺案件，在逮捕陳姓男子時遭開槍拒捕，當場造成偵查隊小隊長李宥賢右小腿中彈，經送醫已無大礙。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年3月28日
（中央社記者王鴻國新北28日電）淡水分局偵查隊幹員今晚間在林口偵辦詐欺案件，在逮捕陳姓男子時遭開槍拒捕，當場造成偵查隊小隊長李宥賢右小腿中彈，經送醫已無大礙，全案正由警方調查中。
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新北市政府警察局淡水分局以訊息說明，偵查隊員偵辦詐欺案件，今晚8時許來到林口區文化一路某社區地下室埋伏，見涉案的42歲陳姓男子出現時，偵查隊小隊長李宥賢等6人就上前進行拘提。
員警就在壓制陳男時，遭到陳男抗拒並朝員警開了1槍，射中李宥賢員的右小腿，但警方仍奮勇將陳男壓制逮捕。受傷員警也被送往林口長庚醫院急救，經治療後，傷勢已無大礙。陳男也被警方帶回偵訊，積極釐清相關案情。（編輯：黃世雅）1110328
新北市政府警察局淡水分局偵查隊幹員偵辦詐欺案件，28日晚間在逮捕陳姓男子時遭開槍拒捕，造成偵查隊小隊長李宥賢右小腿中彈，經送醫已無大礙，全案由警方調查中。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年3月28日
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