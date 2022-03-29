開車自撞彰雲大橋分隔島 駕駛拋飛車外死亡

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林姓男子29日清晨開車行經彰雲大橋，不明原因撞上中央分隔島，車體嚴重變形、汽車零件散落一地，拋飛車外的林男當場死亡，警方調閱沿途監視器，確認事故發生前後並無其他車輛經過，研判為自撞，確切車禍原因仍待釐清。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年3月29日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣29日電）林姓男子今天開車行經彰雲大橋，不明原因撞上分隔島，拋飛車外的林男當場死亡，警方調閱沿途監視器確認事故發生前後並無其他車輛，研判為自撞，確切車禍原因待釐清。

雲林縣斗六警分局第五組長蔡忠翰接受媒體聯訪時表示，林姓男子（57歲）今天清晨5時10分開車行經彰雲大橋，因不明原因撞中央分隔島；雲林縣消防局獲報派遣救護車前往現場。

救護人員抵達時發現，轎車車體嚴重變形、汽車零件散落一地，林姓男子當場失去呼吸心跳，明顯死亡未送醫。

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由於事故地點附近並無住家以及路口監視器，警方調閱沿途監視器，確認事故發生時間前後並無其他車輛經過，研判林男駕車自撞身亡。確切的肇事原因仍待釐清，而林男酒測值有待相驗報請檢察官與法醫進一步檢驗。

斗六警分局呼籲民眾駕車時應遵守交通規則，注意路況及注意自我精神狀況，另近日天氣不穩定有強降雨情形，民眾出門應注意路面濕滑情形，小心駕駛，以確保交通安全。（編輯：謝雅竹）1110329