車手頭拒捕朝淡水警開槍 法院裁定羈押禁見

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（中央社記者蕭博文台北30日電）淡水分局偵查隊28日晚間在林口埋伏拘提陳姓車手頭，遭陳男拒捕開槍，小隊長李宥賢右小腿中彈。士檢檢察官昨天複訊後，以陳男涉犯殺人未遂等罪嫌向法院聲請羈押禁見獲准。

新北市政府警察局淡水分局偵查隊員警28日跨區偵辦詐欺案件，晚間8時許來到林口區文化一路某社區地下室停車場埋伏，見涉案的42歲陳男開車返家時，偵查隊小隊長李宥賢等6人一擁上前進行拘提。

員警在壓制陳男時，遭到陳男抗拒並朝員警開了1槍，射中李宥賢的右小腿，但警方仍奮勇將陳男壓制逮捕。受傷員警被送往林口長庚醫院急救，經治療後已無大礙。

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警方表示，陳男涉嫌詐欺集團中負責操縱車手臨櫃提領及ATM取款者，警方跟蒐數月才掌握行蹤，後續搜索陳男車輛及住處，共查獲短槍2支、制式狙擊長槍、衝鋒槍各1支及數百發子彈，在屋內發現小型車床、改造槍身與各式改造槍枝工具一批，查扣不法所得新台幣10萬餘元。

警方依殺人未遂、槍砲及詐欺等罪嫌將陳男移送士林地方檢察署偵辦，檢察官複訊後認為陳男涉犯重罪且有逃亡之虞，昨天深夜向士林地方法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：陳仁華）1110330