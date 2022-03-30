德國在台協會處長到訪 蔡清祥盼深化司法合作

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德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）（左）日前訪問法務部，由部長蔡清祥（右）親自接待，蔡清祥並表示德國對台灣司法影響深遠，盼深化台德司法合作。（法務部提供）中央社記者蕭博文傳真 111年3月30日

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（中央社記者蕭博文台北30日電）法務部今天表示，德國在台協會處長許佑格28日到訪，感謝法務部在移交受刑人等方面協助；部長蔡清祥則表示，德國對台灣司法影響深遠，期盼深化台德司法合作。

法務部發布新聞稿指出，德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）28日訪問法務部，由部長蔡清祥親自接待。

蔡清祥在會面中表示，台灣與德國都以法治為基礎追求民主、自由，德國對台灣司法影響深遠，雙方常有法律研討與交流互動，許多法律系學生修習德文並赴德國留學，帶回許多德國法學思想，台灣法律制定研修也常參考德國法。

新聞稿提到，蔡清祥提到自己也是檢察官出身，特別重視法律實務經驗，民國108年訪歐時，即利用拜會法蘭克福檢察署等機關機會建立交流管道，並促成在當地進修檢察官至德國檢察機關實習。

許佑格則回應，台德法學合作密切，過去常有台灣學者赴德交流，可惜這2年來因疫情而中斷，雖然可以透過視訊進行，但缺少面對面直接互動；期待疫情緩解之後，雙方恢復實體交流。另外，許佑格特別感謝法務部在移交受刑人、司法互助等各方面協助，期盼雙方合作面向能更為寬廣。

蔡清祥另外提及，月初甫獲邀至歐洲商會演講，強調法務部重視營業秘密與智慧財產權保護，並致力於創造廉能、有效率投資環境，以公正透明執法讓外國人安心。

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許佑格對此則表示，德國在台協會也常和德國工商會企業界人士交流，所聽到意見都是對台灣正面肯定；德國期盼乾淨、安全、有法規保障投資環境，也對台灣法治很有信心。

新聞稿最後提到，會談在愉快氣氛中進行，雙方均期盼疫情結束後能儘快恢復實體交流互訪，持續就司法互助、移交受刑人、專家學者互訪等業務密切合作、交換意見，開拓更多更廣合作關係。（編輯：方沛清）1110330