歐買尬前董事長林一泓涉內線交易 二審改判刑6年

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（中央社記者劉世怡台北31日電）歐付寶公司董事長林一泓被控任茂為歐買尬數位科技公司董事長時，得知公司利空消息後出脫股票避損逾6000萬元。一審判無罪。二審今天認定構成內線交易，改判6年徒刑。可上訴。

二審的新聞資料指出，林一泓於民國101年7月25日至101年7月31日間某日實際知悉重大利空消息，並明知在消息未公開前或公開後18小時內不得自行或以他人名義買入或賣出歐買尬公司股票，卻仍以網路下單及他人名義證券帳戶賣出歐買尬股票，他的行為符合內線交易罪構成要件。

二審認為，經計算，林一泓因內線交易犯罪規避損失為新台幣6259萬3880元。考量林男嚴重破壞證券市場交易秩序，且自始否認犯罪，犯後未見悔意，心存僥倖的犯後態度，判處有期徒刑6年，未扣案的犯罪所得403萬4466元，除應發還被害人、第三人或得請求損害賠償之人外，應予沒收。全案可上訴。

台北地檢署起訴指出，股票上櫃歐買尬（3687）與國外廠商簽訂總價新台幣9億元的合約，由歐買尬協助建置遊戲平台、開發遊戲原始碼等技術協助與勞務服務，國外廠商則須支付權利金。

起訴指出，101年雙方因對合約有歧見，導致權利金給付暫停，使得歐買尬預期收入落空。

檢方表示，林一泓得知利空消息後，在營收公告前，涉嫌先行出脫歐買尬股票，避損約6355萬元，107年間被依內線交易罪起訴。

一審認定罪證不足，判林一泓無罪；經上訴，二審由台灣高等法院審理。（編輯：戴光育）1110331