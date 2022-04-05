行車糾紛拿狼牙棒型手電筒恐嚇 男子判拘40天

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）高雄曾姓駕駛和姚姓駕駛擦撞，但曾男見對方沒停下，便追上拿狼牙棒型手電筒出言挑釁，姚男嚇到報警。曾男雖辯稱是為防身，但橋頭地院認為他態度不佳，仍依恐嚇罪判拘40天。

曾男到案後雖辯稱拿手電筒是為了防衛，沒有要恐嚇對方，但法官審理時勘驗手電筒，發現手電筒為全黑金屬材質，外觀類似狼牙棒，且伸長後可達44.4公分，極易讓人誤認是金屬棍棒類型物體，據此可認定姚男證述以為被告要拿電擊棒恐嚇所言非虛，不採信曾男辯詞。

合議庭認為曾男僅因行車糾紛，卻不以和平、理性方式與對方溝通，而是恐嚇他人。足見欠缺尊重他人、法治觀念，且考量犯後始終否認犯行，因此依恐嚇罪判處拘役40天，可易科罰金，全案可上訴。

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橋頭地院判決指出，曾男去年2月1日上午7時多駕車沿高雄市左營區左營大路由北往南行駛，但途中因道路縮減與同向姚男車輛發生擦撞。

曾男發現姚男仍繼續行駛離去後，便追上正在停等紅燈的對方，並持狼牙棒外型手電筒下車出言嗆聲，導致對方心生畏懼，認為曾男是要持電擊棒攻擊便報警，轄區左營警分局到場後將曾男逮捕，全案由橋頭地檢署偵結起訴。（編輯：謝雅竹）1110405