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店員量額溫分神誤朝婦人噴酒精 過失傷害罪和解收場

2022/4/5 14:37
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（中央社記者洪學廣高雄5日電）一名高雄全聯大社店員在為顧客消毒時，原應以左手拿的額溫計量體溫，卻分神以右手酒精容器朝顧客噴灑，導致邱黃姓婦人眼睛發炎，挨告過失傷害罪。橋頭地院審酌雙方已和解，不受理公訴。

橋頭地方法院判決指出，去年起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，進入公共場所均須落實量體溫、實聯制、噴酒精消毒等防疫措施，但一名高雄全聯福利中心大社店店員在門口為顧客量額溫消毒時，卻因分神誤傷顧客。

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判決指出，這名店員當時左手拿額溫計，右手持酒精噴灑器，當邱黃姓婦人進來時，店員原本要以左手額溫計幫她量體溫，卻不小心誤以右手的噴灑器朝婦人左眼噴酒精，所幸婦人戴有安全帽跟口罩，就醫後診斷為左眼接觸性結膜炎。

婦人事後向店員提告過失傷害罪，橋頭地檢署偵結起訴後，因雙方在一審言詞辯論終結前達成和解撤回告訴，橋頭地方法院據此諭知不受理判決，全案仍可上訴。（編輯：陳仁華）1110405

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