荖濃溪溯溪登達芬尖山遭落石砸傷 高市119陸空馳援

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高雄市消防局5日獲報，溯溪協會一行8人隊伍在荖濃溪溪谷進行第4天行程，隊中趙姓男子意外遭落石擊中臉部，口鼻持續大量出血且意識不清，請求救援。消防局並申請空勤總隊直升機支援，協助將傷者送醫搶救。（高雄市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月5日

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）趙姓男子荖濃溪溯溪登達芬尖山遭落石砸傷，高雄市119今天獲報陸空急救援，空勤總隊直升機下午2時多完成吊掛，隨後降落朧祥公園交由美濃救護車緊急送義大醫院。

高雄市政府消防局勤指中心今天上午10時多接獲民眾報案，溯溪協會一行8人隊伍，2日從桃源區中之關古道下切荖濃溪谷溯溪登達芬尖山，預計10日於東埔結束行程。未料今天荖濃溪溪谷第4天行程，趙男遭落石擊中臉部，口鼻持續大量出血且意識不清，請求消防局救援。

消防局派遣4名山搜人員偕同梅山管制站2名巡山員前往救援，經情蒐研擬路線後，發現傷者待救位置需步行3天才能抵達，為及時搶救，立即申請空勤總隊直升機支援。

下午2時14分編號NA-713的空勤總隊直升機完成吊掛，2時38分降落朧祥公園後交由美濃救護車載往義大醫院治療。

高雄市消防局呼籲民眾，進行溯溪活動應由合格教練帶領並注意各項安全裝備，如頭盔、救生衣、護膝、溯溪鞋等安全確保裝備勿隨意取下，隨身攜帶通訊設備，並下載119報案APP，遇有狀況立即向外界求援，並尋找安全避難處所等待救援。（編輯：孫承武）1110405

一名趙姓男子在荖濃溪溯溪登達芬尖山時遭落石砸傷，高雄市消防局獲報協請空勤總隊直升機出動支援搶救，5日下完成吊掛並平安降落，傷者隨後被送往義大醫院急救。（高雄市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月5日