媽媽被酒醉男毛手毛腳 兒抄起圓凳打死對方

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花蓮鳳林警分局5日表示，日前晚間獲報指瑞穗鄉一處檳榔攤有民眾酒醉遭打傷，警方到場了解發現，38歲蕭姓男子在此處喝酒，期間賴男母親與人聊天時，疑被蕭男觸碰身體、毛手毛腳，賴婦回家向兒子哭訴，兒子氣得開車到檳榔攤找蕭男理論，更拿起鐵製圓凳毆打蕭男，蕭男傷重送醫不治，賴男被依法送辦。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月5日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣5日電）花蓮瑞穗鄉蕭姓男子酒後疑對賴姓婦人毛手毛腳，賴婦31歲兒子憤而到蕭男家理論，拿起鐵製圓凳毆打蕭男胸背部，打到當場沒呼吸心跳，送醫不治，警方依傷害致死罪送辦。

鳳林警分局今天表示，1日晚間10時15分接獲報案指，瑞穗鄉興鶴路的一處檳榔攤有民眾酒醉遭打傷。警方到場了解後，38歲蕭男在此處喝酒，期間賴男的媽媽與人聊天時，疑似遭到蕭男觸碰身體、毛手毛腳，賴婦回家向兒子哭訴，兒子氣到開車到檳榔攤找蕭男理論。

賴男與蕭男話沒說幾句，賴男就拿起一旁的鐵製圓板凳朝蕭男毆打，打得蕭男癱坐在椅子上並有尿失禁現象，隨即駕車離去。奄奄一息的蕭男經送醫後不治。

案發後警方立即成立專案小組偵辦，經鷹眼小組調閱案發現場及周邊監視器，鎖定賴嫌所駕車輛及行動電話，經調閱行車辨識系統及手機定位，賴嫌最後行蹤在富興村的公園內，發現他已棄車潛逃。

專案小組策動家屬親友對賴嫌勸導，賴嫌自知法網難逃，於2日傍晚到瑞穗派出所投案，全案經訊問後依涉嫌刑法傷害致死罪移送花蓮地方檢察署偵辦。（編輯：張芷瑄）1110405