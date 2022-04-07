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首頁 / 社會

佯稱女軍醫烏克蘭救援行騙 台東60歲老翁險上當

2022/4/7 10:29
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（中央社記者張祈台東縣7日電）台東60歲陳姓老翁在網路認識佯稱在烏克蘭行醫的女軍醫，透露烏俄戰爭比特幣可能大漲等消息，邀他一起投資，陳姓老翁聽信後前往銀行開戶，所幸行員機警發現通報保七員警成功阻止。

保安警察第七總隊第一大隊副大隊長林元通今天接受媒體聯訪指出，詐騙集團盜用網路美女圖照片，佯稱加拿大女軍醫，在網路上以甜言蜜語、溫柔攻勢取得台東60歲單身陳姓老翁信任。

林元通表示，加拿大女軍醫騙稱正在烏克蘭行醫支援人道救援，發現未來俄國石油可能要用比特幣才能購買，邀陳姓老翁一起投資，只要提供台灣銀行帳戶，就會馬上匯新台幣1億元進陳男戶頭，未來投資獲利五五分。

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陳姓老翁深信不已，1日前往台銀台東分行準備開戶，因過程中不斷低頭滑手機、又說「只要開戶就有1億元匯進來」引起行員注意，通報派駐台銀的保七員警。

林元通表示，經保七員警不斷勸說，拿出類似案例，並告訴陳男，烏俄戰爭是真的，美女照片跟女醫師都是假的，交出帳號就會被作為詐騙集團人頭工具，以後法院跑不完，陳男才恍然大悟這是一場假美女醫師的交友詐騙。（編輯：黃世雅）1110407

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