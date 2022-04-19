台中某預拌廠擋土牆倒塌 男移工遭重壓送醫不治

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台中某處預拌混凝土廠擋土牆19日下午倒塌，1名泰籍男性移工遭重壓，消防局獲報到場搶救，男子救出時無生命跡象，送醫傷重不治。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年4月19日

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（中央社記者蘇木春台中19日電）台中某處預拌混凝土廠擋土牆今天下午倒塌，廠內工作的1名泰籍男性移工遭重壓，消防局獲報到場搶救，男子救出時無生命跡象，送醫傷重不治。意外原因，有關單位調查釐清中。

台中市消防局今天發布新聞訊息表示，今天傍晚5時10分獲報，指稱太平區永平路二段某處工廠內有工人遭擋土牆壓傷；獲報後，立即派遣太平及大誠分隊出動消防車4輛、救護車1輛及消防人員共17人前往搶救。

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消防人員指出，現場為1處預拌混凝土廠，廠內的擋土牆突然倒塌壓到1人，消防人員使用工具挖掘搶救，雖救出1名男性，但呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送往長安醫院救治，急救後仍傷重不治。

台中市警察局太平分局告訴中央社記者，經初步調查51歲茄姓泰籍移工當時與3名工人進行維修作業，4人結束工作從地下操作室依序離開時，外部邊坡擋土牆因不明原因突然塌陷，導致茄姓泰籍移工遭大量土石掩埋，意外原因相關單位正調查釐清。（編輯：戴光育）1110419