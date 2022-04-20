天道盟成員私囚被害人奪財 警逮5嫌並破賭博機房

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）以27歲天道盟北山會成員林男為首的不法集團，涉誘騙被害夫妻並私刑拘禁毆打，除強盜其身上現金外，還至其北市住處強行搜括財物，警循線查緝5嫌到案並破獲賭博機房一併送辦。

台北市刑事警察大隊今天舉行記者會，偵三隊長謝昆材表示，數月前接獲情資，指以27歲林男為首的黑幫分子疑因債務糾紛，竟夥同成員誘騙許姓被害人夫妻於台中市見面，隨後又以不相干債務為由，以手銬、腳鐐私刑拘禁被害人並持棍棒、榔頭毆打。

除此之外，犯嫌除強盜被害人身上現金外，還持續恐嚇逼迫他們供出北市住處地址，再餵食他們藥物令其昏睡，期間指揮部份幫眾北上致被害人住家強行搜括現金和財物約新台幣300多萬元。

市刑大隨即和市警局中正第一分局偵查隊共組專案小組，並報請台北地檢署指揮偵辦。

專案小組經長期跟監、蒐證後，查知林男等人還涉有從事賭博犯行，經確認其據點後，見時機成熟於4月中旬前往新北市林口區執行查緝行動，兵分多路將林男等5嫌查緝到案。

同時，現場查扣手機、現金、支票、空氣槍、幫派帽子和藍波刀等不法證物。

另查獲此犯罪集團涉嫌經營賭博機房，當場查扣電腦主機2台及硬碟1個等不法證物，全案將5嫌依涉強盜、妨害自由、傷害及賭博等罪移請北檢偵辦。（編輯：張銘坤）1110420