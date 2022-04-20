中火煤倉基樁工程弊案 檢方搜索廠商聲押員工

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（中央社記者蘇木春台中20日電）台中火力發電廠煤倉基樁工程去年爆發弊案，台中地檢署搜索工程承包廠商弘展公司，並帶回14人偵辦，檢方今天複訊後聲押丁姓員工，鄭姓負責人則以新台幣50萬元交保。

時代力量前立委黃國昌去年10月在臉書（Facebook）提出質疑，指台電中火工程偽造單據、偷工減料，煤倉基樁工程的承包商為了牟取不法利益，不僅惡意偷工減料，更竟大膽到長期不斷偽造「水泥進貨單」，浮報施作的水泥數量。

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台中地檢署今天告訴中央社記者，檢察官昨天率隊前往弘展公司等6處搜索，帶回被告及證人等共14人，依詐欺、偽造文書等罪方向偵辦，其中弘展公司鄭姓負責人複訊後以50萬元交保，另丁姓員工有串證之虞向法院聲押，其餘人請回。

去年中火弊案爆發後，台電公司要求中火煤倉基樁工程停工，並與工程承攬商中鼎公司，合意委託台灣營建研究院為第三方公正單位進行調查，報告顯示基樁承載力符合設計需求、安全無虞，並在今年2月恢復施工。（編輯：陳仁華）1110420