北市小貨車駕駛疑恍神撞同向雙載機車 1死1傷

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台北市士林警分局19日清晨獲報，指轄內承德路5段往北投區方向發生車禍，員警到場發現，現場為44歲張姓貨車駕駛疑因精神恍惚未注意車前狀況，不慎撞到同向雙載機車，造成機車騎士輕傷、後座乘客拋飛，送醫傷重不治。詳細肇事原因警方仍在調查釐清。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年4月20日

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）台北市士林區承德路昨天清晨發生死亡車禍，44歲貨車駕駛張男疑因精神恍惚未注意車前狀況，不慎擦撞同向雙載機車，造成後座陳女拋飛倒地送醫不治；警方已排除酒駕，肇因待查。

台北市士林分局昨天清晨4時42分獲報，指轄內承德路五段往北投區方向發生嚴重車禍，立即派員到場處理。

據調查了解，事發原因為小貨車駕駛張男送貨行經事發路段時，疑因未注意車前狀況和保持安全距離，不慎擦撞同向的雙載機車後車尾，造成21歲汪姓男騎士手腳擦傷、意識清楚，但後座20歲陳女則被拋飛倒地受傷，經協助送醫後仍傷重不治。

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警方初步已排除雙方駕駛酒駕，肇事張男供稱，自己送貨途中可能是一時精神恍惚而未注意到車前狀況，詳細肇事原因警方仍在調查釐清。

士林分局提醒，清晨車少、車速容易過快，若駕駛人疲勞駕駛或送貨趕路而未注意車前狀況，則更容易發生交通事故；為加強防制交通事故發生，已於承德路段加強取締違規行為，1至3月取締闖紅燈和超速共634件，避免類似憾事再發生。（編輯：陳仁華）1110420