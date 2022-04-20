屏東某校長對2女童伸狼爪 一審判8年6個月

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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）屏東某國小前校長任職期間兼任巧固球教練，假借打掃與塗藥機會，對2名未滿14歲女隊員撫摸私處、大腿與臀部，屏東地方法院今天審結，一審依妨害性自主罪判刑8年6月。

判決書指出，屏東某國小校長任職期間兼任巧固球教練，在民國108年11月間、109年2月間，假借到校長室打掃與塗藥機會，對2名未滿14歲的女隊員強制猥褻，分別以撫摸私處、大腿、臀部等方式，得逞5次、3次。

直到其中一名女童不堪忍受，在109年2月27日，由同學陪同告知班級導師後揭開校長惡行。

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案經屏東地方法院審理後，男子雖無犯罪前科，但在國小校園內擔任教職，為人師表，對於品德教育更應以身作則，且在校期間，有接受性別平等教育相關研習，應知尊重他人身體及性自主意願，竟為逞一時色慾，利用女學生對師長尊敬與信賴，且對性行為的智識及決斷能力淺薄，性自主決定權尚未成熟情形下，加重強制猥褻犯行，造成被害者受有一定心理創傷，判處8年6個月。可上訴。

屏東縣政府指出，110年3月正式解聘這名校長，並登錄為不適任教師，被害女童已從國小畢業，有出現創傷壓力症候群，學校持續輔導。（編輯：陳仁華）1110420