高公局北區交控中心監視器維修涉弊 工程師交保

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（中央社記者蕭博文台北21日電）交通部高公局北區交通控制中心范姓約聘工程師，涉嫌護航監視器維修廠商以不實照片辦理驗收；士檢昨天發動搜索、約談，今天依貪污治罪條例諭知范姓約聘工程師15萬元交保。

承攬監視器維修標案的樊姓廠商以7萬元交保，陳姓女會計經檢察官限制住居後請回。

檢廉獲報，交通部高速公路局北區養護工程分局北區交通控制中心發包民國105年、108年間的閉路監視系統維護工程，由樊姓廠商經營的科技工程公司得標。

樊姓廠商於105年間，涉嫌以部分監視設備的維修照片，充作其他監視設備的維修照片，據此辦理請款，負責驗收的范姓約聘工程師通過驗收，讓廠商得款新台幣5萬餘元。

檢廉也發現，樊姓廠商自108年起，又以相同手法，使用4000多張不實照片企圖詐取工程款，但遭高公局人員發現而未遂。

士林地檢署檢察官昨天指揮廉政署發動9路搜索，並以犯罪嫌疑人身分約談范姓約聘工程師、樊姓廠商、陳姓女會計到案，另通知8名證人協助釐清案情。

檢察官複訊後初步認為，全案涉及貪污治罪條例，諭知范姓約聘工程師、樊姓廠商交保，陳姓女會計限制住居，全案持續偵辦中。（編輯：張銘坤）1110421