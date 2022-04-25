碩士女不滿未資助留學 夥同男友殺父棄屍被起訴

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（中央社記者蘇木春台中25日電）台中市江女與張男情侶檔，碩士畢業後前往到美國留學，期間江女不滿江父未再資助，2人2年前返國後數次找江父理論，去年底甚至殺害江父後棄屍，檢方今天依殺人罪嫌將2人起訴。

台中地檢署起訴書指出，33歲江女與34歲張男為男女朋友，2人就讀中部某大學研究所後，於民國103年間一同至美國留學，並請求江父協助申請貸款及資助金錢，獲江父應允。

江父於105年間，未再持續提供資助，造成江女與張男在美國生活及就學發生困難，因此心生怨恨，2人於109年11月間返國後，數次找江父、江母理論時，屢遭拒於門外並報警處理，因此對江父感到憤怒，2人開始謀議行凶。

江女與張男於110年12月26日晚間11時多，騎乘機車前往大里區某國小，欲找在校內擔任保全的江父理論，江父當面指責2人入侵校園，突然由江女抓住江父手臂，張男持攜帶的鐵鎚重擊江父頭部導致倒地，並持續攻擊頭部多次。

2人行凶後，曾回到江父住處查看，又返回國小清理血跡，接著將江父的遺體，用機車載運至台中市太平區山區的一處山溝丟棄。江女的妹妹見江父未返家報案，警方調閱監視器後發現江父遺體，並循線將江女等2人逮捕。

台中地檢署檢察官偵辦後，依據證人證詞、查扣證物與相驗報告等證據，依殺人等罪嫌將2人起訴，並建請法院從重量刑。（編輯：黃世雅）1110425