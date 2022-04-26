沙啞聲「哥哥我確診了」 疫情詐騙保警及時攔阻

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（中央社記者盧太城台東26日電）詐騙集團成員佯稱染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），假扮弟弟向張姓男子借48萬元急用，因染疫聲音沙啞，張男無法分辨是否真弟弟，所幸匯款時遭保七員警及時攔阻。

內政部警政署保安警察第七總隊第一大隊今天發布新聞稿表示，台東80歲張男掉進詐騙集團「猜猜我是誰」電話詐騙陷阱。詐騙集團假扮成弟弟，打電話向張男借新台幣48萬元急用。張男聽信對方說詞，4月21日至台灣銀行台東分行匯款。

第一大隊副大隊長林元通告訴中央社記者，張男在櫃檯匯款的時候，說這筆錢是要借給弟弟的，不斷低頭講電話，神情有異，而引起李姓行員注意，隨即通報派駐台銀的保七員警彭成瑜前來關心瞭解。

張男表示，這個錢是要借給弟弟的，絕對沒問題。保七員警告訴他，「是不是打個電話向弟弟再確認一下，會比較安全」。張男馬上打Line給弟弟，但「這個弟弟」在與保七員警談話的過程中，連自己的哥哥叫什麼名字都說不出來，並責怪保七員警管太多了。

張男突然覺得有點怪怪的，「這個弟弟」的聲音好像真的不太一樣，「這個弟弟」辯稱自己是確診COVID-19，喉嚨變得乾乾的，聲音才會不一樣。

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林元通表示，保七員警立即以弟弟原有的手機電話聯繫，真正的弟弟表示根本就沒向張男借錢，張男才恍然大悟，這是一場騙局。一聲「哥哥我確診了」，差一點被騙48萬元，張男十分感謝保七員警與台銀行員的及時攔阻。

保七總隊特別呼籲，COVID-19確診人數增加，詐騙集團利用這個機會，騙稱自己因確診而聲音變了，來躲避查證，進而騙取民眾匯款，請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。（編輯：陳仁華）1110426