左營軍區士官涉浮報採購價牟利 2人訊後5萬交保

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）高雄左營軍區邱姓士官等人涉利用採購體育用品機會，自去年4月起和友人經營實業社合作長期浮報金額牟利，橋檢訊後認為邱男和林姓軍人涉犯貪污罪，諭知各5萬交保。

橋頭地檢署今天上午發布新聞稿說明，檢方接獲法務部高雄市調查處情資，疑有現役軍人利用辦理小額採購機會圖利。檢察長洪信旭獲悉後指示檢肅黑金專組主任檢察官謝肇晶、檢察官蘇恒毅，與高雄市調處組成專案小組偵辦。

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檢調單位調查，目前在高雄左營軍區服役的37歲邱姓士官等人，疑似自去年4月起利用辦理體育用品等小額採購機會，以高於市價向38歲黃姓女友人經營的生活實業社購買用品，藉此從中牟利。檢調單位昨天派員搜索邱男營區辦公室及其住家後，通知他和29歲林姓現役軍人、黃女等人到案說明。

全案經漏夜訊問後，檢方認為3人涉犯貪污治罪條例第4條（購買辦公用器材、物品，浮報價額罪）及同法第6條非主管監督事務圖利罪等罪嫌重大，訊後諭知邱男、林男各以新台幣5萬元交保，黃女限制住居。詳細犯案手法和牟利金額、或有其他共犯配合，仍待專案小組後續深入追查。（編輯：謝雅竹）1110428